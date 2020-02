Coronavirus: La France compte 19 nouveaux cas, l'épidémie a franchi une étape

CORONAVIRUS: LA FRANCE COMPTE 19 NOUVEAUX CAS

PARIS (Reuters) - Dix-neuf cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés en France où l'épidémie est passée à un nouveau stade, a annoncé vendredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui porte le total à 57 contaminations.

"Nous avons ce soir 57 cas de coronavirus sur notre territoire, soit 19 cas de plus qu'hier à la même heure. Aucun nouveau décès n'est à déplorer", a-t-il déclaré au terme d'un déplacement dans le département de l'Oise, où un regroupement de cas (cluster) préoccupe particulièrement les autorités.

Le ministre a précisé que la France avait "franchi une nouvelle étape" dans l'épidémie.

"Nous passons désormais au stade 2, c'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a-t-il dit, appelant la population à respecter les règles de protection "plus indispensables que jamais" (se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc.).

Il a recommandé au passage d'"éviter la poignée de main".

"Chacun doit participer à sa protection et à celle de ses proches", a-t-il dit, insistant: "Ce sont les petits gestes qui font les grandes protections", et rappelant: "Notre meilleure barrière, c'est le civisme."

Dans l'Oise, où vivait le premier Français décédé après son transfert dans l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, le bilan est passé en vingt-quatre heures de douze à dix-huit cas, a-t-il détaillé.

On recense aussi six cas concernant un même "cluster" à Annecy, en Haute-Savoie, et six cas sur un groupe de voyageurs rentrés d'un séjour en Egypte, a-t-il énuméré, parlant également de deux cas à Montpellier et de douze cas "isolés et en cours d'investigation".

"NOUS GARANTIRONS UN NIVEAU DE PRÉPARATION ET DE RÉACTIVITÉ EXEMPLAIRE"

L'Elysée a par ailleurs annoncé en début de soirée qu'un conseil restreint de défense et de sécurité aurait lieu samedi à 10h00, suivi d'un conseil des ministres consacrés à la crise sanitaire.

Il s'agit, a précisé Olivier Véran, de "faire un point de situation et prendre toutes les décisions qui s'imposent toujours dans le but d'anticiper et de s'adapter".

La ministre des Armées, Florence Parly, a parallèlement annoncé sur Twitter qu'elle avait réuni les autorités pour un point de situation sur le coronavirus, en particulier après la détection de plusieurs cas sur la base militaire de Creil, dans l'Oise.

"Des mesures ont été immédiatement prises sur la base de Creil pour limiter les risques de transmission : annulation des activités collectives et suspension des déplacements professionnels depuis ou à destination de la base", précise-t-elle.

Des mesures de précaution ont été prises dans l'ensemble des régiments et des bases militaires.

Le ministre de la Santé a par ailleurs réuni les directeurs des Agences régionales de santé (ARS) vendredi après-midi au ministère. "Nous devons et nous garantirons un niveau de préparation et de réactivité exemplaire à nos concitoyens", s'est-il engagé.

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)