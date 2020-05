Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La France apporte 500 millions d'euros pour la recherche à l'international Reuters • 04/05/2020 à 16:13









CORONAVIRUS: LA FRANCE APPORTE 500 MILLIONS D'EUROS POUR LA RECHERCHE À L'INTERNATIONAL PARIS (Reuters) - La France apportera 500 millions d'euros à l'initiative internationale pour la recherche de vaccins et de traitements contre le nouveau coronavirus, a annoncé lundi Emmanuel Macron. Le président de la République a fait cette annonce à l'occasion d'une conférence en ligne des donateurs organisée par l'Union européenne en faveur de l'initiative mondiale sur les diagnostics, les traitements et les vaccins (ACT-A), sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'objectif de cette réunion est de réunir au moins 7,5 milliards d'euros. (Michel Rose, version française Myriam Rivet, édité par)

