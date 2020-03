Coronavirus : la fermeture des marchés primeurs contestée devant le Conseil d'Etat

La fermeture des marchés a été décidée lundi par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Le Conseil d'Etat se prononcera la semaine prochaine.

Certains marchés peuvent bénéficier d'une dérogation pour ouvrir pendant le confinement. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Les marchés primeurs resteront-ils fermés pendant toute la durée du confinement ? La Fédération nationale des marchés a saisi le Conseil d'Etat d'un référé pour contester la fermeture décidée par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 . "On part du principe que les commerçants des marchés seraient moins capables de respecter les gestes barrières que ceux des grandes surfaces, alors qu'ils mettent tout en oeuvre pour assurer la sécurité de leur clientèle", a commenté Me David Dokhan, qui plaidera l'affaire pour la Fédération nationale des marchés.

Le Conseil d'Etat se prononcera sur la requête la semaine prochaine , selon Me Dokhan, le délai de cette procédure en référé-liberté devant la plus haute juridiction administrative étant un peu allongé dans le contexte de l'épidémie. La requête est soutenue par plusieurs organismes professionnels : la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Saveurs commerces (une fédération de syndicats de primeurs), la Fédération des fromagers de France, l'Organisation des poissonniers écaillers de France ou encore la Confédération des commerçants de France.

Des dérogations possibles

La décision du gouvernement de fermer dès mardi les marchés de plein air répondait à la demande de nombreux médecins d'imposer des dispositions plus strictes face à la pandémie . Mais elle a suscité une vague de protestations parmi les acteurs du secteurs. Les trois principaux syndicats agricoles ont notamment dénoncé la mesure. L'exécutif a toutefois laissé la porte ouverte aux dérogations, notamment lorsque le marché est "le seul" moyen d'avoir "accès à des produits frais".

Plusieurs ministères et organismes représentant les acteurs du secteur concerné ont débuté un "travail conjoint" afin d' établir un "protocole de bonnes pratiques pour les marchés" afin de "sécuriser les flux" et inciter les maires à "plaider auprès du préfet l'ouverture de tel ou tel marché", selon Bercy.