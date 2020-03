Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Fed donne accès au dollar à neuf pays Reuters • 19/03/2020 à 15:15









CORONAVIRUS: LA FED DONNE ACCÈS AU DOLLAR À NEUF PAYS WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérérale américaine (Fed) a annoncé jeudi qu'elle ouvrait un accès au dollar aux banques centrales de neuf pays, une initiative destinée à atténuer les effets de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Ces "swaps", par lesquels la Fed accepte d'autres devises en collatéral en échange de dollars, concernent les banques centrales de l'Australie, du Brésil, de la Corée du Sud, du Mexique, de Singapour, de la Suède, du Danemark, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Ils permettront à ces instituts d'émission un accès pendant au moins six mois à une enveloppe totale de 450 milliards de dollars, l'objectif étant d'assurer le fonctionnement d'un système financier très dépendant à la devise américaine. (Howard Schneider, version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

