Coronavirus : la course aux masques, une "chasse au trésor mondiale" impitoyable

Pris au dépourvu par la pandémie, incapables de les produire eux-mêmes en nombre suffisant, les pays, notamment occidentaux, cherchent des milliards de masques, principalement en Asie : une situation qui conduit à faire fi des règles et du fair-play censés prévaloir dans les échanges économiques mondiaux. La France fait "tout" pour "sécuriser" les livraisons de masques, a assuré vendredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Des Américains qui surenchérissent sur des acheteurs français sur le tarmac d'un aéroport chinois, des Français ou des Tchèques qui saisissent des cartons à destination d'autres pays.... La compétition pour l'achat de masques de protection contre le coronavirus est sans pitié. "C'est une véritable chasse au trésor mondiale, tous les pays cherchent des masques", a commenté vendredi la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse sur franceinf o. Elle explique que la région avait "repéré un stock mais nous n'avons pas réussi à l'acheter parce que d'autres ont été prêts à payer trois fois le prix du marché pour les avoir, ce que nous ne pouvons pas faire". "Je me suis battue pour faire venir des millions de masques, cinq millions sont arrivés hier", a poursuivi Valérie Pécresse, expliqaunt que la région avait commandé 20 millions de masques en Chine.

Comme elle, d'autres présidents de région françaises expliquent que des masques commandés en Chine par la France ont été rachetés par des acquéreurs américains non identifiés sur le tarmac des aéroports chinois. "Il y a un pays étranger qui a payé trois fois le prix de la cargaison sur le tarmac", a dénoncé le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. "Sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites, donc il faut vraiment se battre", a rapporté dès mercredi Jean Rottner, président de la région Grand Est. Le gouvernement américain a démenti, mais ces acquéreurs pourraient être des acteurs privés ou des États fédérés.

Sécuriser les livraisons de masques

La France fait "tout" pour "sécuriser" les livraisons de masques, a assuré de son côté la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, indiquant n'avoir pas de précisions" sur une éventuelle surenchère de la part d'acheteurs américains sur les tarmacs chinois. "Si ces comportements existent, ça s'explique sans doute par le fait qu'il y a une tension mondiale sur l'approvisionnement en matériel de protection", a expliqué sur France 2 Sibeth Ndiaye.

"Nous faisons tout pour que nos livraisons soient sécurisées. C'est la raison pour laquelle, on a mis en place un pont aérien en direction de la Chine", a-t-elle ajouté, rappelant que le gouvernement avait commandé plus d'un milliard de masques pour des livraisons qui "vont s'étaler sur plusieurs semaines".

Un phénomène mondial

La compétition pour l'achat de masques contre le virus est sans pitié et le phénomène est mondial. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est dit jeudi "très inquiet" et a demandé une enquête après des informations de Radio Canada selon lesquelles une cargaison de masques achetée en Chine pour le Québec aurait été livrée en plus faible quantité que prévu après qu'une partie eut été revendue "au plus offrant", à savoir les États-Unis.

"Les marchés d'approvisionnement pour le Covid 19 sont en train de s'effondrer", a estimé jeudi lors d'une visio-conférence le professeur Christopher R. Yukins de l'Université de Washington, et "concurrence et transparence" en font les frais. "Les États sont en situation de compétition les uns envers les autres, voire de rivalité. C'est ce que la philosophie politique nomme l''état de nature'", rappelle le chercheur Jean-Sylvestre Mongrenier de l'institut franco-belge Thomas More, une "insécurité endémique entre les nations voire, en cas de désagrégation de l'ordre public international, un état d'anarchie". Pour autant, "le surenchérissement sur une livraison de masques relève plutôt de la compétition pour l'accès aux ressources : c'est désagréable mais ce n'est pas le déchaînement des hostilités", estime-t-il.

Le député ukrainien Andriï Motovylovets, qui s'est rendu en Chine en mars pour accompagner une cargaison médicale, a raconté sur son compte Facebook avoir été témoin d'une concurrence "effrayante pour l'équipement médical. Nos consuls qui se rendent dans des usines (chinoises, ndlr) y rencontrent leurs confrères d'autres pays (Russie, USA, France) qui veulent récupérer nos commandes. Nous avons payé nos commandes préalablement par virement et avons des contrats signés. Eux, ils ont davantage d'argent, et des espèces. Nous nous battons pour chaque cargaison".

Sur les aéroports chinois, autour des usines et des plateformes logistiques, "la tension est énorme là-bas. Les escrocs sont multiples et variés", a dénoncé le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Chine, peu de producteurs disposent de licences d'exportation. Les autres sont obligés de passer par des sociétés de négoce s'ils veulent pouvoir exporter. D'où l'existence de nombreux intermédiaires.

Partout dans le monde, de multiples intervenants, États, régions, acteurs privés, intermédiaires, se court-circuitent pour mettre la main sur ces matériaux si précieux, pour lesquels les services secrets peuvent être employés . Ainsi, selon Le Figaro , le Mossad israélien a mené courant mars une opération clandestine pour récupérer des kits de détection du virus dans un pays inconnu. "L'heure est à la négociation directe, aux marchés de gré à gré, instruments utiles dans les situations d'urgence sanitaire, mais qui s'accompagnent souvent d'un cortège prévisible de favoritisme, malversations, et surfacturations", estime dans une tribune au journal Le Monde Laurence Folliot Lalliot, professeure de droit public.

Priorité aux paiements en liquide

Dans ce contexte le paiement en liquide fait des miracles. "Les Américains paient cash et sans voir (la cargaison, ndlr), forcément ça peut être plus attractif pour certains qui cherchent juste à faire du business avec la détresse du monde entier", estime Valérie Pécresse.

L'ancien Premier ministre slovaque Peter Pellegrini a déclaré à la télévision TA3 le 15 mars que son pays avait réservé des millions de masques en Ukraine, qui devaient être payés comptant. "Nous étions en train de préparer une mallette avec 1,2 million d'euros. Nous devions utiliser un vol gouvernemental spécial pour aller récupérer les masques. Mais un intermédiaire allemand est arrivé avant, a surenchéri et l'a acheté".

Compétition au sein même de l'Union européenne

Ces accrocs surviennent parfois à l'intérieur même de l'Union européenne où plusieurs membres ont interdit l'exportation de matériel médical ou décidé des réquisitions, comme la France. D'après une information de L'Express , la France a saisi le 5 mars dernier sur son territoire des masques appartenant à la société suédoise Mölnlycke, qui étaient destinés à l'Espagne et l'Italie.

La République Tchèque a également saisi des masques dont une partie devait être livrée en Italie. Les autorités de Prague ont affirmé que la saisie avait été décidée "sur la base d'un soupçon de comportement frauduleux et activités criminelles", mais se sont engagées à envoyer en Italie "dans les meilleurs délais l'équivalent du matériel", selon l'ambassade tchèque à Paris.

Pour le groupe Mölnlycke, "il est de plus en plus difficile de revenir à des conditions de distribution et de production de dispositifs médicaux efficaces en Europe, ce qui nous semble urgent".