Coronavirus : la cote Argus gelée pour deux mois

Cet acte "inédit depuis 80 ans", doit "contribuer à la relance économique du pays", a expliqué le directeur général du groupe Argus.

Un concessionnaire automobile. ( AFP / MYCHELE DANIAU )

Bonne nouvelle si vous comptiez revendre votre véhicule, qu'il s'agisse d'une voiture d'occasion, d'un véhicule utilitaire ou encore d'une moto : la cote Argus, qui permet d'avoir une base de référence pour estimer la valeur de reprise d'un véhicule, est gelée pendant toute la durée du confinement . C'est la première fois depuis 1940 que le groupe Argus prend une telle décision. Il s'agit d'"un acte fort, inédit depuis 80 ans, et qui nous a semblé nécessaire pour contribuer, à notre niveau, à la relance économique de notre pays", explique Olivier Flavier, directeur général du groupe dans une interview publiée lundi 27 avril sur le site d'Argus.

"La situation exceptionnelle du confinement nous a mis dans une bulle, pendant deux mois, avec quasiment aucun mouvement économique dans les ventes automobiles. Nous avons donc souhaité apporter notre contribution autant pour les professionnels de l'automobile que pour les particuliers, en confinant notre cote Argus pour une période de deux mois", indique Olivier Flavier.

"Protéger la dépréciation sur les stocks"

Figer la cote pour deux mois "revient à avoir une conservation du pouvoir d'achat" pour "les deux mois de confinement où les voitures n'ont quasiment pas roulé", poursuit Olivier Flavier. Selon lui, cette mesure doit "protéger la dépréciation sur les stocks, alors que quasi aucune vente ne pouvait techniquement être réalisée". "Notre contribution de Cote Argus confinée équivaut à figer une dépréciation des stocks d'environ 180 millions d'euros sur le marché français pour les clients professionnels", estime le directeur général du groupe.

"Les ventes vont reprendre en mai, et donc c'est au moment où l'activité reprend que les particuliers et les professionnels vont avoir besoin de regarder la valeur de leurs biens et de leurs stocks", indique Olivier Flavier qui ajoute que la cote sera donc "figée au 30 avril (pour le mois de mai) et aussi fin mai ".

L'Argus explique avoir pris cette décision "de sa propre initiative" après avoir constaté "la détresse des professionnels qui ont leurs stocks de véhicule d'occasion invendus depuis fin mars, ce qui engendre des difficultés de trésoreries réelles - les voitures d'occasion sont en général payées au moment de la reprise".