Coronavirus : la confiance dans le gouvernement continue de dégringoler, les Français toujours très inquiets

La confiance s'est effondré chez les sympathisants de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Emmanuel Macron à Saint-Barthélémy-d'Anjou, le 31 mars 2020. ( POOL / LOIC VENANCE )

Point d'union nationale : la confiance dans le gouvernement face à la crise sanitaire ne cesse de reculer depuis deux semaines selon un sondage hebdomadaire Elabe publié mercredi 1er avril. Et elle s'érode plus particulièrement chez les opposants à Emmanuel Macron.

Seules 41% des personnes interrogées font confiance au président Emmanuel Macron et au gouvernement "pour lutter efficacement contre l'épidémie", soit 18 points de moins en deux semaines. Et 58% (+6 en une semaine) ne lui font pas confiance, dont 25% pas du tout confiance , selon cette enquête pour BFMTV.

Les derniers sondages dans leur ensemble montrent une forte baisse de la confiance dans le gouvernement pour gérer la crise. Si elle progresse, selon Elabe, auprès des électeurs d'Emmanuel Macron (78%, +8) et de François Fillon (59%, +5) au premier tour de la présidentielle 2017, elle s'effondre auprès de ceux de Jean-Luc Mélenchon (19%, -28) et de Marine Le Pen (18%, -11).

Les plus de 65 ans massivement inquiets

Très inquiets (87%, =) de la situation, les Français interrogés s'attendent (93%) à un confinement plus long que celui actuellement envisagé jusqu'au 15 avril.

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus inquiètes (91%), mais leur confiance dans l'exécutif reste stable (47% lui font confiance). La confiance dans la gestion de la crise n'est supérieure que chez les 18-24 ans (54%).

Enquête réalisée en ligne les 30 et 31 mars auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.