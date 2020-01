Coronavirus : la Chine déploie l'armée contre l'épidémie

L'armée chinoise déployait ses médecins samedi au cœur de l'épidémie de coronavirus, dont le bilan s'est encore alourdi et qui touche désormais l'Europe, avec trois cas confirmés en France. L'épidémie se répand rapidement dans son pays d'origine, avec 1 300 cas de contamination dont 41 mortels recensés samedi.La Chine est ainsi entrée dans l'année du Rat sous le signe du coronavirus, parti en décembre de la ville de Wuhan, placée de facto en quarantaine. Pas de pétards, ni de danses du dragon. Pour le jour de l'An, les rues de la métropole du centre de la Chine sont comme mortes, les rares passants se couvrant le visage avec un masque de protection obligatoire. LIRE AUSSI > Coronavirus chinois : faut-il en avoir peur ? Six questions sur une maladie mortelle Aux limites de la zone interdite, à une vingtaine de kilomètres à l'est du centre-ville, des véhicules tentant de franchir un péage autoroutier doivent faire demi-tour. « Personne ne peut sortir », déclare un policier. Les trains et les avions n'ont plus le droit de quitter la ville depuis jeudi. De plus, la circulation des véhicules à moteur non-essentiels sera interdite à compter de samedi minuit (17 heures, heure de Paris), ont annoncé les autorités locales.Outre Wuhan, pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde, portant le nombre total d'habitants confinés à plus 56 millions, soit presque la population de l'Afrique du Sud.Mesures nationales de dépistageL'armée a envoyé dans la zone interdite trois avions qui ont débarqué vendredi soir 450 médecins militaires et autres personnels médicaux. Les médecins militaires doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale, a précisé l'agence Chine nouvelle.Les hôpitaux étant débordés, la construction d'un site devant accueillir un millier de lits a commencé vendredi. Il doit être achevé... dans 10 ...