Coronavirus : la Chine construit un hôpital géant en dix jours, le chantier en dix photos

Les vues aériennes sont bluffantes. On y voit un ballet de pelleteuses et de bulldozers se détachant sur un grand carré de terre ocre.Nous sommes en périphérie de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine. Dans cette ville de 11 millions d'habitants littéralement mise sous cloche pour éviter la propagation du virus, les autorités ont lancé un gigantesque chantier : un hôpital de mille lits, exclusivement dédié à l'accueil des malades du coronavirus. Alors que l'épidémie a fait plus d'une centaine de victimes et contaminé des milliers de personnes, les délais de construction défient la montre : lancés le 24 janvier, les travaux doivent s'achever le... 3 février.Et ce n'est qu'une première partie du challenge. La Chine a annoncé la construction d'un deuxième hôpital de 1300 lits, qui devra sortir de terre en l'espace de deux semaines.1. Le chantier, lancé le 24 janvier, borde une deux fois deux voies, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Wuhan REUTERS 2. Des habitations se dressent à proximité. Wuhan est dans le périmètre d'un cordon sanitaire qui isole 18 agglomérations et 56 millions de personnes STR/AFP 3. Des files de camions attentent de pénétrer sur le terrain STR/AFP 4. L'hôpital devra « assurer la protection contre la contamination », a déclaré sur place le Premier ministre Li Keqiang à radio Hubei, le 27 janvier STR/AFP 5. « Il faut isoler les malades et les soigner le plus vite possible », appuie un ancien haut responsable du ministère de la Santé STR/AFP AFP/Hector Retamal 7. Des techniciens installent l'électricité, les antennes 5G, les canalisations d'eau... AFP/Hector Retamal 8. Les équipes travaillent en rotation, la construction avance nuit et jour AFP/Hector Retamal 9. L'établissement de santé, qui sera composé de bâtiments préfabriqués, sera nommé « hôpital du dieu de feu » AFP/Hector Retamal 10. Un deuxième hôpital, de 1300 ...