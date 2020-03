Coronavirus : la bouleversante lettre d'un proviseur italien à ses élèves

Ce devait être un simple texte publié sur le site du lycée scientifique Alessandro Volta de Milan alors que l'établissement venait d'être fermé face à la foudroyante propagation du coronavirus dans la région de Lombardie. Au lieu de cela, la lettre du proviseur Domenico Squillace à ses 1 200 élèves a eu une résonance incroyable, partagée en masse sur les réseaux sociaux puis publiée tour à tour par les médias du pays.Domenico Squillace, 64 ans, « vieux professeur d'italien et de littérature », comme il se définit, voulait ramener un peu de raison dans l'alarmisme ambiant. Ainsi, dans ses lignes, il conjure ses élèves de « garder leur sang-froid, de ne pas se laisser emporter par le délire collectif, de continuer ? avec les précautions nécessaires ? à vivre une vie normale ». Et surtout, le proviseur calabrais les appelle à se méfier de « l'empoisonnement des relations sociales ».Lire aussi Coronavirus en Italie : leur vie en quarantainePour appuyer son propos, Squillace fait appel à un auteur bien connu des jeunes élèves de la péninsule, Alessandro Manzoni. Et en particulier une ?uvre de l'écrivain lombard du XIXe : Les Fiancés. Un livre central, l'un des textes fondateurs de la langue italienne avec La Divine Comédie de Dante. Domenico Squillace rappelle ainsi à la mémoire de ses élèves lombards la saisissante description, faite par Manzoni, des ravages de la peste de 1630 (amenée dans la région par les...