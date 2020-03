Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La BNS assouplit ses contraintes sur les banques suisses Reuters • 19/03/2020 à 10:35









CORONAVIRUS: LA BNS ASSOUPLIT SES CONTRAINTES SUR LES BANQUES SUISSES ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé jeudi un assouplissement de ses contraintes sur les fonds propres des banques afin de leur permettre de continuer à financer l'économie face au brutal ralentissement de l'activité lié à la pandémie de nouveau coronavirus. La BNS a ainsi décidé d'accroître à partir du 1er avril le montant exonéré du taux d'intérêt négatif qui s'applique aux avoirs placés auprès d'elle par les banques, en faisant passer le facteur d'exonération de 25 à 30. Elle a cependant laissé inchangés, à -0,75%, ce taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue à la BNS ainsi que son taux directeur. Afin d'accroître encore les marges de manoeuvre des banques dans ce contexte de crise, la BNS dit étudier en outre la possibilité d'assouplir le volant anticyclique de fonds propres malgré les risques sur les marchés hypothécaire et immobilier. Elle déclare aussi intervenir "de manière accrue sur le marché des changes" et collaborer "étroitement avec le Conseil fédéral afin de soutenir au mieux l'économie". "Le taux d'intérêt négatif et les interventions de la BNS sont nécessaires pour réduire l'attrait des placements en francs et contrer ainsi les pressions à la hausse sur la monnaie suisse", explique la banque centrale suisse. La Réserve fédérale américaine, qui a entre autres baissé ses taux de manière spectaculaire, et la Banque centrale européenne (BCE), qui a lancé un programme de rachats d'actifs exceptionnels, multiplient elles aussi les initiatives pour tenter de préserver les économies américaine et européenne des conséquences de la pandémie de coronavirus. (John Revill; version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.