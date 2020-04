Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La BCE va devoir garder des taux bas avec la faible inflation, selon Villeroy Reuters • 01/04/2020 à 09:39









CORONAVIRUS: LA BCE VA DEVOIR GARDER DES TAUX BAS AVEC LA FAIBLE INFLATION, SELON VILLEROY PARIS (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) va devoir conserver des taux d'intérêt très bas en raison de la faiblesse de l'inflation déjà constatée en mars avec la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Interrogé sur Europe 1 sur les retombées économiques de cette crise sanitaire, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a répondu: "Il y a un point déjà qui est important pour la suite, c'est que l'inflation sera faible (...) ça a une conséquence très importante pour (...) la Banque centrale européenne, c'est que nous pourrons, compte tenu de l'inflation très basse, et nous devrons garder des taux d'intérêt très bas, ce qui contribuera à soutenir la croissance et ce qui facilitera le financement des dettes supplémentaires." Il a aussi jugé que si l'Europe "peut faire plus, sur des emprunts collectifs, des coronabonds, quel que soit le mécanisme, c'est très bien" mais que "la mobilisation en cours a été beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide qu'en 2008". (Bertrand Boucey)

