Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Banque centrale chinoise va injecter 1.200 milliards de yuans Reuters • 02/02/2020 à 11:58









CORONAVIRUS: LA BANQUE CENTRALE CHINOISE VA INJECTER 1.200 MILLIARDS DE YUANS SHANGHAI (Reuters) - La Banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu'elle injecterait 1.200 milliards de yuans (173,8 milliards de dollars) afin de soutenir l'économie nationale, ébranlée par l'épidémie de coronavirus. L'opération, annoncée dans un communiqué sur le site internet de l'institut d'émission, se déroulera lundi à la réouverture des marchés financiers chinois, fermés pour le Nouvel An lunaire. Les places chinoises, closes depuis le 23 janvier, devaient rouvrir vendredi dernier, mais le long congé du Nouvel An a été prolongé par le gouvernement en raison de l'épidémie qui a causé 304 décès à ce jour en Chine. Les investisseurs s'attendent à une séance volatile lundi, avec possiblement une forte baisse des indices. (Cheng Leng, Brenda Goh, Samuel Shen et Winni Zhou)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.