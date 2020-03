Coronavirus : "La baisse de l'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause", assure Gérald Darmanin

Dans un entretien au Parisien , le ministre de l'Action et des Comptes publics a tenu à rassurer en confirmant que la baisse d'impôts sur le revenu de cinq milliards d'euros et la suppression de la taxe d'habitation seraient bien maintenues, et ce malgré la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, le 19 février à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Nous ne sommes qu'au début de la crise", martèle depuis une semaine l'exécutif alors que la France est frappée par l'épidémie de coronavirus. Une crise tant sanitaire qu'économique, la pandémie mettant la France à l'arrêt. Pour soutenir l'économie, le gouvernement a annoncé des dépenses publiques massives.

Ces dernières n'auront pas de conséquences sur les cinq milliards d'euros baisses d'impôts sur le revenu accordés en début d'année et sur la suppression progressive de la taxe d'habitation a promis vendredi 27 mars dans les colonnes du Parisien Gérald Darmanin. "La baisse d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause. Idem pour la suppression de la taxe d'habitation, qui n'est pas non plus à l'ordre du jour. Il faut éviter les systèmes 'shaddokien' : donner de l'argent pour le reprendre en impôts, ça crée des tuyaux et déresponsabilise une partie de l'activité économique", assuré le ministre de l'Action et des comptes publics.

Redescendue à 98,1% en 2019, la dette française va pourtant dépasser les 100% du PIB cette année. "La France peut se permettre pendant quelque temps d'avoir une dette à ce niveau, mais il faudra retrouver le chemin d'une dette en dessous de 100 % du PIB" , a estimé M. Darmanin.