Coronavirus : l'Union européenne n'a pas été à la hauteur, selon une majorité d'Européens

La France est le pays le plus sévère avec son pouvoir central. Mais tous les pays européens sont concernés par une perte de confiance envers le gouvernement.

Un drapeau européen à Bruxelles, en Belgique, le 28 mai 2020. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

L'UE n'a pas été à la hauteur de la crise du coronavirus, selon une majorité d'Européens, qui souhaitent désormais plus de coopération au sein de l'Union, souligne une étude publiée lundi 29 juin.

L'analyse se base sur des sondages réalisés dans neuf pays européens (Bulgarie, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Espagne et Suède) auprès de 11.000 citoyens, entre fin avril et début mai, au moment où les pays préparaient un déconfinement progressif. Pour les auteurs, Ivan Krastev et Mark Leonard, "les citoyens aujourd'hui semblent voir l'État moins comme un moteur du progrès que comme un mécanisme d'assurance" , un soutien aux chômeurs ou un "hangar (...) pour les réserves de masques, médicaments, et nourriture dont nous pourrions avoir besoin lors de la prochaine crise".

Seuls 29% des Européens sondés ont plus confiance dans leur gouvernement et estiment que celui-ci a bien géré la crise. À l'inverse, 33% ont perdu confiance dans le pouvoir central et ont une mauvaise image de sa gestion. La France est le pays le plus sévère, où la part des critiques se monte à 61%.

Pas d'europsepticisme, peur de "se retrouver seul"

Toutefois, selon les auteurs de l'étude, il ne faut pas en conclure que la crise a mené à un sursaut de l'euroscepticisme. Dans tous les pays, une majorité de sondés jugent que l'Europe "n'a pas été à la hauteur du défi", jusqu'à 63% en France et 61% en Italie.

Dans le même temps, une grande majorité des Européens interrogés "disent qu'ils sont désormais plus fermement convaincus de la nécessité d'une coopération renforcée dans l'UE qu'avant la crise", à l'exception des Polonais. Les auteurs expliquent cette position qui peut paraître paradoxale par la crainte des sondés de voir leur pays "se retrouver seul dans un monde de plus en plus dangereux".

Face à l'Amérique de Donald Trump engluée dans des divisions internes sur la gestion de la crise, "de nombreux Européens pourraient voir les États-Unis comme une puissance hégémonique en panne à qui on ne peut pas confier la défense du monde occidental". "Si la pandémie n'a pas encore changé les préférences de politique au niveau national des Européens, les données de l'EFCR montrent qu'elle a complètement changé comment ils voient le monde", concluent les analystes.

Quelque 42% des citoyens interrogés estiment que la pertinence de l'UE dans un monde de blocs et de régions "dépendra de sa capacité à agir ensemble". Ces partisans d'un "protectionnisme progressif" estiment qu'une consolidation économique et politique de l'Europe "est la meilleure politique d'assurance face à la mondialisation" . Cela se traduit par exemple dans la politique climatique par le soutien à des taxes carbone et numérique.