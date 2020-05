Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'OMS recommande une "vigilance extrême" dans la levée des confinements Reuters • 11/05/2020 à 19:22









CORONAVIRUS: L'OMS RECOMMANDE UNE "VIGILANCE EXTRÊME" DANS LA LEVÉE DES CONFINEMENTS GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé lundi aux pouvoirs publics de faire preuve d'une "vigilance extrême" dans la levée des mesures prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, qui fait craindre une deuxième vague de contaminations. L'Allemagne, où le déconfinement a débuté le 20 avril, avait fait état dans la matinée d'une augmentation du nombre de nouveaux cas. Une reprise localisée de l'épidémie a également été observée en Corée du Sud, autre pays où elle avait été rapidement enrayée. "Nous voyons maintenant un certain espoir revenir, alors que de nombreux pays sortent de ces mesures de confinement (mais une) vigilance extrême reste de mise", a souligné le Dr Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé du programme de gestion des situations d'urgence sanitaire, lors d'une conférence de presse en ligne. "Si la maladie persiste à un faible niveau sans qu'il soit possible d'enquêter sur les concentrations de cas, une reprise de (l'épidémie) est toujours possible", a-t-il poursuivi. La levée des restrictions est un processus "complexe et difficile", qui doit être mené de façon "lente et régulière", a quant à lui estimé Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, ajoutant que l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine avaient toutes les moyens nécessaires pour faire face à une éventuelle reprise de l'épidémie. (Emma Farge et Michael Shields, version française Jean-Philippe Lefief)

