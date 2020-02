Coronavirus: l'Iran met en place des restrictions de déplacements

Des Iraniens portant des masques contre le nouveau coronavirus attendent à une station de bus à Téhéran, le 24 février 2020 ( AFP / ATTA KENARE )

Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi des restrictions à la libre circulation dans le pays pour les personnes infectées ou soupçonnées d'être infectées par le nouveau coronavirus, qui a fait 19 morts dans le pays, bilan le plus lourd après celui de la Chine.

"Plutôt que de mettre des villes en quarantaine, nous allons mettre en œuvre des restrictions aux mouvements de ceux qui sont soupçonnés d'être infectés ou qui sont infectés", a déclaré le ministre de la Santé, Saïd Namaki, dans un point de presse.

"Il a été décidé de placer des équipes à l'entrée de nombreuses villes où il y a beaucoup de mouvement", a indiqué M. Namaki, sans préciser les localités qui feront l'objet de ce contrôle.

"Je demande aux gens de ne pas voyager", a poursuivi le ministre, ajoutant que toute personne "suspecte" d'être contaminée par le virus Covid-19 "à l'entrée d'une ville" sera "assurément mise en quarantaine pour 14 jours".

Près de 140 personnes, dont le vice-ministre de la Santé, ont été infectées en Iran et la plupart des voisins de la République islamique ont mis en place des mesures de restrictions des déplacements et de placements en quarantaine.

Mercredi, le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a annoncé le décès de quatre nouvelles personnes parmi 44 nouvelles contaminations détectées ces dernières 24h.

Nombre d'écoles, universités et centres culturels ou sportifs ont été fermés et de nombreux événements repoussés pour permettre de désinfecter les lieux et transports publics.

Dans les zones infectées, la fermeture des écoles sera prolongée, tandis que celle des universités est reconduite pour une semaine (à compter de samedi), selon M. Namaki.

- "Rumeurs alarmistes" -

La police chargée de la lutte contre la cybercriminalité a par ailleurs annoncé l'arrestation de 24 internautes accusés d'avoir répandu des "rumeurs alarmistes" sur la propagation du virus en Iran.

Désinfection du sanctuaire de Fatima Ma'soumeh à Qom, en Iran, le 25 février 2020 ( FARS NEWS AGENCY / MEHDI MARIZAD )

"Vingt-quatre personnes ont été arrêtées et remises à la justice et 118 internautes ont été interrogés et relâchés", après avoir reçu un avertissement, a déclaré Vahid Majid, le chef de l'unité de police en charge de la cybercriminalité, selon l'agence semi-officielle Isna.

Les arrestations ont eu lieu après la mise en place d'une unité spéciale pour "lutter contre les rumeurs alarmistes concernant la +propagation du coronavirus dans le pays+", a précisé M. Majid.

Il a indiqué que son unité prendrait des mesures contre les informations, images et vidéos "contenant des rumeurs ou des fausses informations visant (...) à augmenter l'inquiétude dans la société".

- "Peur extrême" -

L'Iran a également accusé les Etats-Unis de répandre "la peur" autour de l'épidémie.

"Nous ne devrions pas laisser l'Amérique ajouter un virus, appelé la peur extrême (...), au coronavirus", a déclaré le président Hassan Rohani à l'issue d'une réunion de son cabinet au lendemain d'une déclaration du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo appelant l'Iran à "dire la vérité" au sujet de l'épidémie sur son territoire.

"Les Américains eux-mêmes sont en difficulté face au coronavirus. 16.000 personnes sont mortes de la grippe (aux Etats-Unis) mais ils ne parlent pas de leurs propres (morts)", a ajouté M. Rohani.

Mi-février, les autorités américaines ont étendu les tests du nouveau coronavirus aux personnes présentant des symptômes grippaux. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains avaient indiqué que 14.000 décès dus à la grippe avaient été recensés pour la saison 2019-2020.

Des employés municipaux désinfectent une rame de métro pendant une épidémie de Covid-19, le 26 février 2020 à Téhéran, en Iran ( AFP / ATTA KENARE )

"Le régime iranien aurait caché des détails vitaux sur l'épidémie dans ce pays", a affirmé Mike Pompeo à Washington.

Lundi, un député de Qom avait fait état de 50 morts des suites du nouveau coronavirus. Le vice-ministre de la Santé Iraj Harirchi a démenti ces propos, promettant de démissionner si ce chiffre était confirmé, avant d'annoncer mardi qu'il avait été lui-même contaminé.

Depuis l'annonce le 19 février des deux premiers décès, à Qom, ville sainte chiite du centre du pays, le gouvernement a promis d'être plus transparent après avoir été accusé de minimiser le bilan de l'épidémie et de mal gérer la propagation du virus.

L'ONG française Reporters sans Frontières a accusé mercredi l'Iran de dissimuler des informations sur la propagation du virus, déplorant la répression des journalistes publiant des informations indépendantes.

M. Rohani a insisté sur les progrès de l'Iran face à l'épidémie, évoquant une "baisse des visites (à l'hôpital) et des progrès dans le traitement".

- "Légèrement préoccupante" -

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 15 nouveaux cas ont été détectés dans la ville de Qom, neuf à Gilan, quatre à Téhéran, trois au Khouzestan et entre un ou deux cas dans une dizaine d'autres provinces.

Le vice-ministre iranien de la Santé Iraj Harirchi et le porte-parole du gouvernement Ali Rabii lors d'une conférence de presse à Téhéran, le 24 février 2020 ( FARS NEWS / Mehdi BOLOURIAN )

Le ministre de la Sante a parallèlement annoncé des "limitations à l'entrée" de plusieurs lieux saints chiites, notamment le sanctuaire de Fatima Massoumeh à Qom, ville foyer de l'épidémie en Iran, et le mausolée de l'imam Réza à Machhad (Nord-Est), deuxième ville d'Iran, et très grand centre de pèlerinage.

Les pèlerins n'entreront qu'à la condition qu'on leur fournisse "du liquide désinfectant pour les mains, une information adéquate (sur la maladie), des masques, et qu'ils se déplacent, c'est-à-dire qu'ils ne se regroupent pas, mais simplement qu'ils prient et qu'ils partent", a précisé M. Namaki.

