Coronavirus : l'Institut Pasteur de Dakar pour impulser la défense africaine

Alors que le bilan de l'épidémie du coronavirus en Chine est monté mercredi à près de 500 morts sur plus de 24 000 cas confirmés dans le pays et que le coronavirus s'est propagé à une vingtaine de pays, où quelque 200 cas de contamination ont été enregistrés, l'Afrique s'organise pour y faire face. L'Institut Pasteur de Dakar, désigné par l'Union africaine comme un des deux centres de référence en Afrique pour la détection du nouveau coronavirus apparu en Chine, reçoit en fin de semaine des experts de 15 pays du continent afin de les préparer à faire face à la maladie. L'Afrique est pour l'heure épargnée, mais les gouvernements du continent ont renforcé les mesures de prévention, notamment dans les ports et les aéroports.Lire aussi Coronavirus : l'Afrique sur les charbons ardentsLire aussi Coronavirus : course contre la montre pour concevoir un vaccinMutualiser les capacités de réactionPouvoir compter sur des diagnostics rapides et fiables sera essentiel en cas de suspicion, mais tous les pays africains ne disposent pas des capacités adéquates. À Dakar, derrière la façade blanche de l'Institut Pasteur, les membres du personnel scientifique, en combinaison intégrale, travaillent depuis plusieurs jours sur la nouvelle maladie dans des laboratoires sécurisés. « Tout le monde est sur le pied de guerre, mais ça se passe dans la sérénité. Ils ont déjà été déployés dans des zones infectées par Ebola. On s'active, on a...