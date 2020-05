Coronavirus : l'Île-de-France est prête à passer en vert, assure Valérie Pécresse

"Nous sommes prêts à nous contraindre davantage" pour permettre une reprise de la vie normale plus importante.

Valérie Pécresse à Paris, le 8 mai 2020. ( POOL / CHARLES PLATIAU )

Valérie Pécresse s'est dire prête jeudi 28 mai à prendre des "mesures de vigilance renforcées" pour permettre à l'Île-de-France de passer en vert sur la carte du ministère de la Santé, assurant que les Franciliens sont "mûrs pour ce pas en avant".

Pour elle, il serait en revanche "complexe" de prendre une décision séparée par département avec certains qui resteraient en zone rouge et d'autres en zone verte. "La région Île-de-France, c'est d'abord des transports, les déplacement, nos destins sont liés".

Le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter dans l'après-midi l'acte II du déconfinement. L'Île-de-France fait partie des quatre dernières régions françaises, avec Mayotte, classées en zone rouge.

"Le passage au vert est souhaité ardemment par tous les Franciliens et moi je le souhaite ardemment", a déclaré la présidente de la région Île-de-France sur Europe 1 tout en se disant consciente "qu'il reste des foyers de contamination dans la région".

Les Français sont "prêts" à des contraintes

"Ce que je dis au gouvernement, c'est que j e suis prête à assumer des mesures de vigilance renforcée si nous passons en vert ", a-t-elle expliqué citant en exemple, pour les transports, le port du masque obligatoire, les règles de distanciation physique, le filtrage des personnes, le maintien de l'attestation employeur et du télétravail et le lissage des heures de pointe.

"Nous sommes prêts à nous contraindre davantage (...) nous avons tous envie que l'activité reprenne, que les parcs et jardins rouvrent (...) Nous sommes mûrs pour ce pas en avant et on peut faire confiance au civisme des Franciliens et aux contrôles par les autorités de ces règles", a-t-elle insisté.

Valérie Pécresse s'est également prononcée pour une réouverture des lycées avant l'été. "Il faut renouer le contact pédagogique avec tous les élèves que l'on a perdu de vue", a-t-elle ajouté.

"La vie doit reprendre le dessus"

Le chef de file des sénateur LR, Bruno Retailleau, a jugé, sur Sud Radio, que "désormais, la vie doit reprendre le dessus d'autant qu'on le sent bien, en France et ailleurs, l'épidémie est en train de refluer".

"J'attends un peu plus de déconfinement, un peu plus de liberté, l'ouverture des restaurants, plus de départements en zone verte", a approuvé le député LR Eric Woerth sur Public Sénat, estimant qu'il faut "faire sauter cette barrière des 100 km qui n'a plus de sens".

"Permettons à l'activité de reprendre, aux Français qui le souhaitent de retourner travailler, à nos compatriotes (...) de retrouver un brin de vie d'avant", a abondé le vice-président du RN Jordan Bardella sur France Inter.