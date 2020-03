Coronavirus : l'Euro 2020 reporté, combien ça coûte ?

Ce mardi, l'UEFA et ses 55 fédérations se sont exceptionnellement réunis afin d'annoncer le report de l'Euro à l'été 2021. Une mesure adoptée afin de permettre aux clubs européens de terminer les compétitions nationales et continentales dans lesquelles ils sont engagés (C1 et C3). Une décision unique en soixante années d'existence et quinze éditions disputées à ce jour, mais aux conséquences sportives et financières considérables.

Une enveloppe estimée à 300 millions d'euros

Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020 dans douze pays à travers l'Europe, l'Euro de football est donc reporté en raison de la pandémie mondiale du Covid-19 qui oblige les populations à se confiner. Un chamboulement aux enjeux sportifs et financiers énormes puisque la facture est estimée à 300 millions d'euros. Une note salée également pour l'instance européenne qui comprend notamment la location des stades et les réservations hôtelières déjà effectuées. Bien que des contrats d'assurance extrêmement sophistiqués sont mis en place, pour couvrir un maximum d'éventualités, les conséquences financières d'un tel report seront extrêmement lourdes pour l'instance européenne. Or, l'UEFA ne souhaite pas payer cette somme toute seule dans la mesure où le décalage de la compétition aurait pour but de permettre aux clubs de terminer leur

