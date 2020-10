Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'état d'urgence sanitaire restauré samedi en France Reuters • 14/10/2020 à 19:57









CORONAVIRUS: L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE RESTAURÉ SAMEDI EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le gouvernement a décidé mercredi par décret de rétablir l'état d'urgence sanitaire en France à partir de samedi en raison de l'épidémie due au nouveau coronavirus, peut-on lire dans le compte-rendu du conseil des ministres. "Eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données scientifiques disponibles, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population", dit le communiqué. "Elle justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises." (Bertrand Boucey et Nicolas Delame)

