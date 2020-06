Coronavirus : "L'Etat a été lamentable", fustige Arnaud Montebourg

L'ancien ministre étrille la gestion de la crise sanitaire par l'Etat, dont il dénonce le manque de préparation face au Covid-19.

Arnaud Montebourg, en 2017, à Grenoble ( AFP / JEFF PACHOUD )

"C'est une particularité française d'avoir été mauvais". Au cours d'un entretien sur France Inter vendredi 12 juin, l'ex-ministre de l'Industrie Arnaud Montebourg a fustigé un Etat "amateur" dont il a écorché l'imprévoyance face à la crise du coronavirus. L'ancien ministre a d'abord été interrogé sur la perception de l'action d'Emmanuel Macron outre-Atlantique. Le New York Times a ainsi publié un article estimant que l'épidémie avait été bien gérée, à contre-courant des critiques qui fusent en France contre l'exécutif. "C'est sûr que quand vous êtes au New York Times et que vous vivez ce que vivent les Etats-Unis avec un Trump au pouvoir, c'est sûr que vous trouvez que la France, c'est formidable", a d'abord reconnu Arnaud Montebourg.

"Le code génétique de la France, c'est l'Etat"

"Mais quand on est Français, on a un Etat qui a soudé les Français autour de buts communs. Et vous voyez que l'Etat s'effondre, est amateur, a organisé un confinement organisé avec des dégats économiques considérables parce qu'on a été imprévoyants", critique-t-il avant de lister une série de carences : "On n'a pas stocké les masques, on n'avait pas de tests, on a abandonné l'industrie pharmaceutique, on a rationné les Français, les soignants n'ont pas été protégés", abonde-t-il.

Evolution du nombre d'emplois salariés dans le privé, par trimestredepuis le T1 2016 en milliers d'emplois ( AFP / )

"C'est une particularité française d'avoir été mauvais, et il n'est pas interdit de souhaiter qu'on soit quand même toujours meilleur, surtout quand le code génétique de la France, c'est l'Etat. L'Etat a été lamentable. C'est pas pour rien qu'il y a des milliers de plaintes. Il y a beaucoup de morts qui auraient pu être évités si on avait organisé autrement la gestion de la crise sanitaire".

Ministre de l'Industrie et du redressement productif sous le mandat de François Hollande entre 2012 et 2014, Arnaud Montebourg avait quitté le gouvernement de Manuel Valls en août 2014 sur fond de critiques insistantes envers la politique économique de l'exécutif. En avril dernier, il a effectué un retour médiatique remarqué dans une longue interview dans Libération, dans laquelle il défendait notamment la "démondialisation" et la réappropriation des secteurs industriels stratégies par l'Etat.

Jeudi 11 juin, la France a enregistré 27 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux, portant à 29.346 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan communiqué jeudi par la Direction générale de la Santé (DGS). Dans le même temps, le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue de baisser: 26 nouveaux malades ont été hospitalisés en réanimation, pour un total de 903 (30 de moins que mercredi).