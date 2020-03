Coronavirus: l'épidémie franchit les portes des Ehpad

Un pensionnaire se restaure, le 4 mars 2020 dans un Ehpad à Brest ( AFP / Loic VENANCE )

Confinées avant le reste de la population, les maisons de retraite ne sont pas épargnées par le coronavirus, qui frappe déjà des Ehpad aux quatre coins du pays, faisant redouter le pire aux professionnels du secteur.

Douze décès dans un Ehpad du Doubs, plusieurs dans l'Hérault, des foyers infectieux dans la Vienne et à Paris... Malgré une réclusion stricte, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'échappent pas au Covid-19, particulièrement virulent parmi leurs résidents.

"La moyenne d'âge y est supérieure à 85 ans, les conséquences pourraient être dramatiques", s'inquiétait déjà début mars Florence Arnaiz-Maumé.

Les Ehpad avaient alors commencé à se barricader: visites restreintes, prise de température, gel hydroalcoolique et masques... Des "mesures-barrières" qui devaient "bloquer l'entrée du virus", expliquait la déléguée générale de la fédération des maisons de retraite privées (Synerpa).

Trois semaines plus tard, les verrous ont sauté. A Thise, près de Besançon, 12 résidents sont décédés depuis le dépistage des premiers cas le 5 mars.

Tous présentaient les symptômes du coronavirus, mais "c'est difficile de savoir si ces décès sont liés (à l'épidémie) car, comme partout en France, on ne dépiste plus systématiquement les nouveaux cas", observe un porte-parole de cet établissement.

"Les deux premiers cas sont testés, et à partir du moment où la présence du Covid-19 est confirmée, on ne fait plus de tests", confirme Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.

La situation est loin d'être isolée: sur les 400 Ehpad de la région, "un certain nombre constatent des personnes présentant des symptômes de type Covid-19", ajoute-t-il.

Le bilan devrait donc encore s'alourdir et, faute de tests, "le nombre de décès ne sera connu qu'une fois que l'épidémie sera derrière nous".

- "Isolement en chambre" -

En attendant, le même drame s'est noué à Mauguio, près de Montpellier, où l'Agence régionale de santé d'Occitanie avait relevé vendredi 5 décès "ces derniers jours", dont "3 cas confirmés Covid-19". Parmi les 86 résidents, 47 présentaient des symptômes et quatre aide-soignants avaient également été testés positifs.

Un autre foyer infectieux s'est déclaré à La Puye, non loin de Poitiers, où l'ARS Aquitaine recense 25 soignants et 11 résidents contaminés, dont une femme de 85 ans décédée le 15 mars. Dans le couvent voisin, cinq religieuses de la congrégation des Filles de la Croix ont également été testées positives au coronavirus.

Deux autres cas ont été détectés dans des Ehpad de la région, l'un dans la Vienne, l'autre à Angoulême (Charente), précise l'ARS.

Paris n'est pas non plus à l'abri: dans un établissement de l'est de la capitale, un résident a été testé positif durant une hospitalisation mi-mars et six autres "présentent des signes infectieux", pour l'heure sans gravité.

Pour éviter la propagation du virus, ces cas suspects font l'objet d'un "isolement en chambre pendant 14 jours".

"La plus grande vigilance s'impose", justifie Pascal Champvert, président de l'association des directeurs de maison de retraite (AD-PA).

"Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation de pic épidémique dans les établissements", assure-t-il, estimant que "ce qui permettra de l'éviter, c'est que nous ayons des masques dans la durée et en nombre suffisant".

Une demande pourtant formulée sur un ton plus alarmiste dans un courrier adressé vendredi au ministre de la Santé, Olivier Véran, par les principales fédérations du secteur (FHF, Fehap, Synerpa, AD-PA...) .

L'épidémie "pourrait se traduire par plus de 100.000 décès dans l'éventualité d'une généralisation que nous n'osons imaginer" mais "qui n'est cependant pas exclue, en l'état actuel de notre organisation", écrivent-elles.

Message bien reçu par le ministre, qui a promis que les Ehpad "disposeraient dans la durée de 500.000 masques par jour".

Une annonce saluée par le Synerpa, qui "surveillera avec attention et quotidiennement l'approvisionnement des établissements", et par l'AD-PA, qui "restera néanmoins vigilante aux réalités locales".

