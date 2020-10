Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'épidémie accélère en France avec près de 27.000 nouveaux cas Reuters • 11/10/2020 à 11:24









CORONAVIRUS: L'ÉPIDÉMIE ACCÉLÈRE EN FRANCE AVEC PRÈS DE 27.000 NOUVEAUX CAS PARIS (Reuters) - La France a franchi un nouveau palier dans le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus, enregistrant près de 27.OOO nouveaux cas au cours des dernières 24 heures après avoir dépassé la barre des 20.000 la veille, montrent les données publiées samedi par les autorités. En dépit du renforcement des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie, la France recensait 26.896 nouvelles contaminations ce samedi à 14h00 selon Santé publique France, un chiffre jamais atteint depuis le début de l'épidémie. Ce nouveau record traduit une accélération de la propagation du virus alors que le nombre de nouveaux cas avait dépassé le seuil des 20.000 vendredi après deux journées consécutives à plus de 18.000. Le bilan s'établit désormais à 718.873 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en mars. Près de 5.000 personnes ont par ailleurs été hospitalisées au cours des sept derniers jours dont 928 dans un service de réanimation. "Au niveau national, les nouvelles hospitalisations, les admissions en réanimation pour COVID-19 et les nombres de décès restent actuellement à des niveaux modérés en comparaison à la situation observée en mars-avril 2020", écrit Santé publique France dans son point journalier. "mais l'augmentation de la circulation du virus, en particulier chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir". Cinquante-quatre décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte le bilan total à 32.684 morts. Le taux de positivité des tests s'élève quant à lui à 11%, à comparer à 10,4% vendredi, mais Santé Publique France invite à nuancer la portée de cet indicateur compte tenu de la baisse du taux de dépistage de la population. Face à cette résurgence épidémique, quatre nouvelles villes - Lille, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble - ont basculé ce samedi en zone d'alerte maximale au coronavirus avec fermeture des bars et mise en place d'un protocole sanitaire strict pour les restaurants. Ces mesures sont déjà en place à Aix-Marseille, en Guadeloupe et à Paris et les départements limitrophes de la Petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Les villes de Toulouse et de Montpellier sont placées sous surveillance et pourraient basculer à leur tour d'ici lundi en zone d'alerte maximale. (Gwénaëlle Barzic)

