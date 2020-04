Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'épidémie a révélé des failles et des insuffisances, estime Macron Reuters • 14/04/2020 à 06:59









CORONAVIRUS: L'ÉPIDÉMIE A RÉVÉLÉ DES FAILLES ET DES INSUFFISANCES, ESTIME MACRON PARIS (Reuters) - L'épidémie de coronavirus "marque le pas en France", a estimé lundi soir Emmanuel Macron qui a reconnu dans le même temps des "failles" et des "insuffisances" dans la gestion de la crise par l'exécutif. "Les résultats sont là" même si "l'épidémie n'est pas encore maîtrisée", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une allocution diffusée à la radio et à la télévision juste après les applaudissements quotidiens de soutien au personnel soignant. "Depuis quelques jours (...), l'espoir renaît". Pour autant, "étions-nous suffisamment préparés à cette crise? A l'évidence pas assez mais nous avons fait face", a-t-il ajouté. Ce "moment a révélé des failles, des insuffisances", et "j'ai vu des ratés et des faiblesses de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu quand il s'agira de nous réorganiser". (Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

