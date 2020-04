Coronavirus : l'environnement va t-il être sacrifié sur l'autel de l'économie?

Telle est l'inquiétude du chef de file écologiste Yannick Jadot, qui appelle à la mobilisation des "forces sociales" pour ne pas "refaire l'économie telle qu'elle était" après la crise du Covid-19.

Yannick Jadot, en septembre 2019 ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

"Il n'est pas question que ce soit Bercy et l'Elysée qui décident tout seuls". Le leader d'Europe-Ecologie-Les Verts Yannick Jadot s'inquiète que la question environnementale soit la victime des mesures de relance économique consécutives à la crise du coronavirus.

"Il y a un risque évident qu'on dise 'l'environnement on met ça de côté, ce sera pour plus tard, on refait l'économie telle qu'elle était'" , a t-il déclaré mercredi 8 avril, à l'antenne de France 2 .

Le leader écologiste aux dernières élections européennes a émis ses préoccupations face à une tendance au relâchement des normes environnementales à l'étranger comme en France. "Aux Etats-Unis, (Donald Trump) a supprimé toutes les normes de pollution sur l'industrie et l'automobile. Le lobby européen de l'automobile veut aussi s'affranchir des normes pollution malgré les 50000 morts préamutrées liées à la pollution de l'air", affirme t-il.

Jadot invoque le Conseil national de la Résistance face à la "pression des lobbys"

Il a ensuite évoqué le cas de la situation agricole en France et la FNSEA, qui est selon lui "en train de sacrifier toutes les mesures de protection des habitations avec les épandages". Selon l'association Eau et Rivières de Bretagne, des préfets de 25 départements viennent de valider une charte du premier syndicat agricole réduisant les zones de protection envers les riverains dans l'usage des pesticides.

Ces exemples mènent Yannick Jadot à comparer la situation à l'après-guerre, alors que la France devrait connaitre sa pire récession depuis la fin du deuxième conflit mondial . "Le Conseil national de la Résistance n'a pas dit en 45, 'On reconstruit à l'identique notre modèle économique malgré la seconde guerre mondiale'. Il a dit 'On transforme notre modèle économioque et on crée la sécurité sociale'. Il y a déjà plein d'entreprises et d'acteurs sociaux qui sont dans ce monde qui respecte le climat et créent de l'emploi et de la justice sociale, fait ainsi valoir Yannick Jadot, qui appelle à une grande négociation avec les forces sociales.

Augmentations journalières des morts du Covid-19 en France, des personnes en réanimation, des hospitalisation et des sorties d'hôpital, au 7 avril ( AFP / )

"Il n'est pas question que ce soit Bercy et l'Elysée qui décident tout seul sous la pression des lobbys de comment on va dépenser des centaines de milliards d'euros dans notre pays". "Sauver l'économie, sauver l'emploi et la survie de l'humanité, on peut le faire en même temps", a t-il conclu.