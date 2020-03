Coronavirus : l'Église adapte ses sacrements

La religion, du latin religare, lier, implique par définition du lien, et souvent, du contact physique, notamment dans le catholicisme. Ainsi lors de l'eucharistie, le sacrement qui perpétue la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, le prêtre présente l'hostie ? symbole du corps du Christ ? au fidèle et la lui met dans la main ou sur la langue. Mais comment adapter les rituels aux impératifs de protection imposés par la pandémie de coronavirus sans pour autant remettre en cause le sens de la liturgie ? Le Point a interrogé le père Cyril Goglin du diocèse de Reims, dont l'archevêque Éric de Moulins-Beaufort est le président de la Conférence des évêques.Le Point : Peut-on envisager de modifier les rites d'une religion au nom de la santé publique ?Cyril Goglin : Modifier, non. Adapter, oui. Nous n'avons pas le choix : il s'agit de préserver des vies. Face à la pandémie, la Conférence des évêques a très vite fait des recommandations aux paroisses pour éviter la propagation du virus. Le premier conseil était évidemment de se laver les mains avant et après la communion, de désinfecter les objets et de mettre à distance les fidèles, une chaise sur deux, un rang sur deux, de sorte que seulement 25 % des bancs ont été utilisés. De même, il n'a plus été question lors de la messe de serrer la main de son voisin en lui donnant « la paix du Christ ». Nous avons fait deux ou trois messes comme cela, mais dès le...