Coronavirus : l'Assurance maladie s'attend à "un dépassement de l'objectif de dépenses" pour 2020

Le directeur de l'Assurance maladie Nicolas Revel juge "évident" le vote d'un budget rectificatif de la Sécu "courant 2020".

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que la France subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus, le directeur de l'Assurance maladie Nicolas Revel, qui s'attend à "un dépassement de l'objectif de dépenses" pour 2020. Le budget voté en décembre et son objectif de dépenses d'assurance maladie (Ondam) de 205,6 milliards d'euros est d'ores et déjà dépassé.

"A la fin, nous sortirons avec un dépassement de l'Ondam, j'en suis convaincu" , a déclaré mercredi 15 avril M. Revel lors d'une audition en téléconférence par la commission des affaires sociales du Sénat. Le patron de l'Assurance maladie est toutefois resté "prudent sur l'ampleur" de ce dérapage.

Les arrêts de travail explosent, les consultations médicales en baisse

Pour les hôpitaux et cliniques (84,4 milliards), le gouvernement a apporté par ordonnance une "garantie de financement" globale, mais des "surcoûts ponctuels" sont probables, notamment en réanimation. En revanche, du côté des "soins de ville" (93,5 milliards), la Sécu constate un net "freinage" de l'ordre de 350 millions par semaine, ce malgré une "hausse significative" des arrêts maladie (de 185 millions par semaine), liée aux nouvelles procédures "dérogatoires" pour la garde d'enfants et les malades chroniques.

Par contraste, cela signifie un demi-milliard de dépenses en moins chaque semaine sur les actes médicaux et paramédicaux. De fait, depuis fin mars, l'activité des médecins généralistes a diminué de 40%, celle des spécialistes de 50% et d'autres professions comme les dentistes, les kinés et les orthophonistes sont "quasiment à l'arrêt".

Des "concertations" sont en cours sur un "accompagnement financier", que le gouvernement instaurera "par voie d'ordonnance", M. Revel espérant ainsi pouvoir "déclencher très rapidement un premier acompte, si possible fin avril, sinon tout début mai". "Le coût de ce dispositif va être important", a-t-il affirmé, prédisant en outre un "effet de rattrapage de la consommation de soins dans les mois suivants".

L'Assurance maladie financera par ailleurs les 4 milliards alloués à Santé publique France pour l'achat d'équipements de protection (masques, blouses...), et les tests de dépistage - pour un montant encore indéterminé. Face à cette accumulation de dépenses, "on va avoir un très gros trou d'air lié à la récession" économique, a-t-il ajouté, jugeant "évident" le vote d'un budget rectificatif de la Sécu "courant 2020", mais seulement "quand les choses seraient stabilisées", sans doute "d'ici l'été".