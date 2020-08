StopCovid a été téléchargée 2,3 millions de fois et quelque 1.500 personnes ont signalé un diagnostic positif par son intermédiaire.

Une image de l'application Stopcovid sur une téléphone. ( AFP / DENIS CHARLET )

Accusée d'espionner les Français, tout autant que d'être inefficace, l'application française de traçage de contacts StopCovid "n'a pas obtenu les résultats" espérés dans la lutte contre le coronavirus, a reconnu mercredi 26 août le Premier ministre Jean Castex sur France Inter.

Interrogé sur le manque de communication du gouvernement sur cette application lancée au printemps, le chef du gouvernement a déclaré "convenir" qu'elle n'avait "pas obtenu les résultats qu'on en espérait" . Mais "nous savions que tester grandeur nature pour la première fois de tels outils dans le cas de cette épidémie serait particulièrement difficile" et "nous ne sommes pas le seul pays à faire ce même constat", a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas l'outil majeur de lutte" contre la pandémie, a poursuivi Jean Castex.

Société de surveillance ?

StopCovid devait permettre à ses utilisateurs d'être prévenus s'ils ont croisé récemment, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur qui s'est découvert contaminé par le coronavirus responsable du Covid-19. Selon un récent décompte de la Direction général de la santé (DGS), StopCovid a été téléchargée 2,3 millions de fois et quelque 1.500 personnes ont signalé un diagnostic positif.

À son lancement, l'application a été critiquée par des experts en informatique et des juristes, qui y ont vu un premier pas vers une société de la surveillance où nos faits et gestes seraient tracés en permanence par des systèmes automatiques. StopCovid a été développé sous la direction de l'institut de recherche en informatique français Inria avec le concours de développeurs de sociétés privées comme Orange et Capgemini.