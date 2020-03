Coronavirus : l'appel à l'aide des associations caritatives

« Ce sont 10 millions d'euros de recettes que le Secours populaire ne récoltera pas si le confinement dure plusieurs semaines ! Nous avons besoin d'argent et donc de dons financiers. » Tel est le cri d'alarme que pousse Thierry Robert, directeur général du Secours populaire français. Dans les semaines à venir, l'annulation des initiatives locales comme les chasses aux œufs, les lotos, les brocantes et les braderies va peser lourd sur les finances des grandes associations caritatives françaises.

« Début mars, la suppression de la collecte de denrées alimentaires dans les quatre départements touchés fortement par le Covid-9 (Oise, Haut-Rhin, Haute-Savoie et Morbihan) représente une perte de 500 000 euros », détaille Patrice Blanc, le président des Restos du cœur.

Les charges continuent de courir

L'inquiétude monte donc chez les associatifs, qui soulignent qu'il leur faut continuer de payer les charges inhérentes à leur action (loyer, électricité, téléphone, carburant, etc.). Et ce n'est pas la réunion téléphonique qui s'est tenue au début du confinement entre le ministre de la Santé Olivier Véran, le secrétaire d'État Gabriel Attal, et vingt-cinq associations, dont le Secours populaire ou les Restos du cœur, qui les a rassurés. « Nous avons été entendus sur notre besoin de recruter de nouveaux bénévoles, explique

