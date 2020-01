Coronavirus : l'angoisse des 500 expatriés français de Wuhan

« Cito, longe fugeas, tarde redeas [Fuis vite, loin, et reviens tard]. » Ce vieux dicton latin du temps de la peste noire reste sagesse commune. Un grand groupe français n'a pas attendu d'instructions des autorités chinoises pour organiser l'évacuation d'une partie de ses expatriés de Wuhan vers une autre ville de Chine, qui quitteront donc samedi la métropole du centre du pays par la route, munis d'une autorisation spéciale. D'autres, comme Renault et Peugeot, se contentent de suivre les directives sanitaires, qui ne préconisent pas d'évacuation.Le bilan du coronavirus 2019-nCov, cousin du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), s'est alourdi ce matin à 26 morts et 830 cas confirmés. De plus, 40 millions de personnes sont affectées par les mesures anti-épidémie. Wuhan, d'où est partie l'épidémie, et deux villes de la province du Hubei, Huanggang et Ezhou, ont été mises en quarantaine ; les transports en commun et les grandes lignes de train sont fermés, et toute entrée ou sortie interdite, sauf avec un laisser-passer.Signe de la gravité de la situation ou volonté des autorités chinoises de faire le maximum pour contenir la contagion à la veille du Nouvel An lunaire, période d'intenses déplacements, la décision a pris de court le public chinois comme les expatriés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), malgré l'hystérie médiatique, a décidé de ne pas déclarer d'urgence mondiale.500 expatriés français à Wuhan, pas de...