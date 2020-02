Coronavirus : l'ambassadeur français en Chine était en vacances

C'est le visage de la France dans l'empire du Milieu. Pourtant, aux premiers jours de la crise contre le coronavirus, Laurent Bili, l'ambassadeur de France en Chine, était aux abonnés absents. Et pour cause, alors que les yeux du monde étaient tournés vers le Wuhan et que la France préparait le rapatriement de ses ressortissants, il passait, quant à lui, des vacances en Bretagne, explique Le Parisien.Arrivé au mois de septembre dernier pour prendre les rênes de l'ambassade de Pékin, la plus importante de la France à l'étranger, cet énarque de 58 ans était rentré en France le 22 janvier dernier. L'occasion pour lui de prendre quelques jours de repos, mais aussi de présenter sa feuille de route au Quai d'Orsay, le 28 janvier. L'épidémie est alors en pleine expansion. Le 11 janvier, le premier décès est confirmé. Le 13, c'est le premier cas hors de Chine qui est signalé. Le 22, Air France suspend ses vols Wuhan, avant d'appliquer la mesure à tous ses vols vers la Chine le 30 janvier. Un laps de temps décisif durant lequel les autorités préparent aussi le retour des Français inscrits au consulat de Wuhan.Lire aussi Coronavirus : la France est-elle prête ?Le consul de Wuhan très actifToutefois, durant ce laps de temps, l'ambassadeur n'est présent ni à Pékin ni même au quai d'Orsay à Paris. Il se trouve toujours en Bretagne, selon les informations du quotidien. À plus de 8 000 kilomètres de là, en Chine, c'est son numéro deux qui...