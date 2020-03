Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Allemagne envisage un fonds de 500 milliards d'euros, rapporte Der Spiegel Reuters • 20/03/2020 à 11:14









CORONAVIRUS: L'ALLEMAGNE ENVISAGE UN FONDS DE 500 MILLIARDS D'EUROS, RAPPORTE DER SPIEGEL BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand envisage de créer un fonds de soutien aux entreprises en difficulté d'environ 500 milliards d'euros, qui pourra leur fournir des garanties voire leur apporter directement des capitaux, rapporte vendredi l'hebdomadaire Der Spiegel. Le projet reprend le modèle du Fond spécial pour la stabilisation des marchés, doté de 480 milliards d'euros, créé par Berlin pendant la crise financière pour venir en aide aux banques et qui pourrait être relancé si les elles se trouvent elles aussi en difficulté, précise l'article. Selon Der Spiegel, le ministère des Finances envisage des programmes de soutien direct d'un montant total d'environ 180 milliards d'euros mais ce montant pourrait être porté à 700 milliards en cas de besoin. "Nous envisageons des ordres de grandeur qui n'ont tout simplement aucun précédent", a déclaré à l'hebdomadaire un responsable du ministère. Le ministère n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations. (Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

