Coronavirus : l'Afrique sur les charbons ardents

Plus de 6 000 cas et 132 morts. C'est le dernier bilan délivré par les autorités chinoises concernant l'épidémie de coronavirus. Des chiffres qui dépassent désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, laquelle avait contaminé 5 327 personnes. Si le virus, apparu en décembre sur un marché de Wuhan, dans le centre de la Chine, a été détecté dans de nombreux pays du monde, l'Afrique reste pour le moment épargnée. Un coup de chance ? Rien n'est moins sûr. Pour John Nkengasong, du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), « il est fort possible que nous ayons des cas sur le continent qui n'ont pas été détectés. Il est impensable que le continent soit le seul épargné », a-t-il déclaré, mardi 28 janvier, à la presse.Un cas suspect a d'ailleurs été relevé au Kenya où une personne a été prise en charge à son arrivée à Nairobi, d'un avion en provenance de Guangzhou, selon Bénin Web TV. Les autorités n'ont, à ce jour, toujours pas confirmé la contraction de la maladie. Tout comme en Côte d'Ivoire, où, là aussi, une femme de 34 ans, étudiante à Pékin depuis cinq ans, a été prise en charge en début de semaine. Mais, pour le docteur Joseph Benié Bi Vroh, pas d'inquiétude. « La Côte d'Ivoire est prête », a-t-il estimé sur la radio internationale allemande Deutsche Welle.Lire aussi Coronavirus : les pays...