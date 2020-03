Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: KLM prolonge d'un mois la suspension de vols vers la Chine Reuters • 02/03/2020 à 11:33









CORONAVIRUS: KLM PROLONGE D'UN MOIS LA SUSPENSION DE VOLS VERS LA CHINE AMSTERDAM (Reuters) - La compagnie aérienne KLM, branche néerlandaise du groupe Air France KLM, va prolonger la suspension de ses liaisons vers certaines localités chinoises jusqu'au 3 mai en raison de l'épidémie de coronavirus. KLM a en revanche confirmé la reprise de ses liaisons vers Pékin et Shanghai à compter du 29 mars. Les vols vers Chengdu, Hangzhou et Xiamen seront interrompues jusqu'au 3 mai au plus tôt, a précisé KLM. La maison mère, Air France-KLM, a prévenu le mois dernier que les coûts du coronavirus pourraient s'élever au total à 200 millions d'euros. (Bart Meijer; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

