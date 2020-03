Coronavirus : Jean-Michel Blanquer espère pouvoir "maintenir le bac comme prévu"

Malgré les mesures de confinement mises en place pour éviter la propagation du Covid-19, le ministre de l'Education nationale a déclaré lundi matin sur Sud Radio qu'il espérait pouvoir "maintenir le bac comme prévu", tout en expliquant qu'il pourrait y avoir des "évolutions quant à sa teneur".

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer le 13 mars à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le gouvernement se prépare lundi 23 mars à prolonger le confinement de la population au-delà de la date initiale de fin mars pour contrer l'épidémie de coronavirus. Alors que les experts scientifiques s'accordent à dire qu'une période de confinement d'au moins "quatre à six semaines" est nécessaire pour enrayer la propagation du Covid-19, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a estimé de son côté dimanche dans les colonnes du Parisien qu'un retour des élèves en classe le 4 mai était "le scénario privilégié".

Il a reprécisé lundi 23 mars sur Sud Radio qu'il s'en remettait néanmoins aux autorités scientifiques et que "cela pouvait être reporté" . Interrogé sur une éventuelle non reprise des cours avant l'été, le ministre a reconnu qu'il s'agissait d'un "scénario possible", mais a assuré que ce n'était "pas le plus probable". Jean-Michel Blanquer a annoncé que son "scénario privilégié" était de "maintenir les vacances d'été comme prévu". "D'où l'intérêt de bien travailler à l'heure actuelle", a-t-il souligné.

M. Blanquer a répété qu'il espérait pouvoir également "maintenir le bac comme prévu" en termes de dates , affirmant qu'il pourrait y avoir "des évolutions quant à sa teneur". Le ministre a également annoncé que des "cours de rattrapage gratuits" seraient organisés à l'issue de l'épidémie pour les "élèves en difficulté".