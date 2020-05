Coronavirus : Jean Castex prépare un "plan de reconfinement" en cas de "rechute"

Auditionné mercredi 6 mai devant le Sénat, le "monsieur déconfinement" du gouvernement a indiqué qu'il avait "observé un petit relâchement" dans le respect des mesures de confinement ces derniers jours et alerté sur une potentielle "rechute".

Jean Castex, le 29 avril 2020 au ministère de l'Intérieur. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

C'est une échéance très attendue pour les Français : le 11 mai commence la levée progressive du confinement mis en place mis mars pour faire face à la crise du coronavirus, avec notamment la réouverture des commerces, mais pas des restaurants, et des écoles.

Mais à quelques jours du déconfinement, Jean Castex a mis en garde. "Le comportement de nos concitoyens est la clé de la réussite de la victoire un jour contre cette pandémie", a prévenu le "monsieur déconfinement" du gouvernement, auditionné devant la commission des lois au Sénat mercredi 6 mai. "Il me semble observer un petit relâchement et ce n'est pas bon parce que si ça se prolonge en phase de sortie de confinement, si on ne respecte par les gestes barrières (...), on risquera la rechute", a-t-il néanmoins souligné.

Un plan de "reconfinement" est par ailleurs prévu même si "ce n'est pas notre objectif" , a précisé le maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. "Dans le plan de sortie du confinement que j'ai préparé, j'ai proposé que soit également prêt un plan éventuel de reconfinement - parce que ça se prépare", a-t-il souligné.

"Si on ne fait pas bien les choses, les concitoyens comme les pouvoirs publics, on peut passer la marche arrière mais nous faisons tout pour passer au contraire la marche avant", a-t-il expliqué. "La date de levée du confinement pourrait être remise en question", avait de son côté mis en garde le week-end dernier le ministre de la Santé Olivier Véran dans les colonnes du Parisien.

"Si on ne veut pas que ça arrive (le reconfinement, ndlr), l'un des meilleurs moyens c'est que nous, tous les Français, partout sur le territoire, respections les règles essentielles", a insisté Jean Castex.