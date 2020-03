Coronavirus : Jean-Baptiste Djebbari, logisticien du gouvernement

Pont aérien avec la Chine, dispatch des masques, rapatriement des Français bloqués à l'étranger, fermeture de l'aéroport d'Orly, réduction de l'offre de transports terrestres, surveillance de la chaîne logistique... Les dossiers se bousculent auprès du secrétaire d'État aux Transports, promu malgré lui logisticien du gouvernement. Les sujets à déminer ne manquent pas, à commencer par celui de l'acheminement des masques et du gel hydroalcoolique. Les premiers avions-cargos devraient arriver en provenance de Chine dans la nuit de dimanche à lundi, grâce à l'instauration d'un pont aérien. La question de l'approvisionnement a été confiée à plusieurs acteurs privés qui seront chargés d'acheminer des masques et du gel vers les PME.

L'ancien pilote de ligne a aussi dû gérer la réduction du trafic aérien et la fermeture de l'aéroport d'Orly. « Les frontières sont fermées, il ne subsiste que 10 % du trafic passager, on ferme Orly faute de demande. » Quant au sujet d'une possible nationalisation de certaines entreprises de transports publics, le dossier reste ouvert. « On pallie l'urgent et on prépare l'avenir. On travaille sur le soutien à court terme et sur le redémarrage. On s'attend à des défaillances de compagnies aériennes au cours de la crise, il faudra solidifier le pavillon français », explique le secrétaire d'État, qui estime qu'il faut s'attendre à trois mois de remise en route avec des faillites

