CORONAVIRUS/JAPON: MAGASINS PRIS D'ASSAUT AVANT ISOLEMENT À TOKYO TOKYO (Reuters) - D'importantes files d'attente se sont formées vendredi devant des supermarchés et des magasins de Tokyo alors que les habitants de la capitale japonaise se préparaient à être confinés pendant tout le week-end après un appel en ce sens des autorités afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Le gouverneur de Tokyo a demandé mercredi aux habitants de réduire au maximum les déplacements non-essentiels jusqu'au 12 avril et de respecter particulièrement cette consigne au cours du week-end à venir. Alors que les services publics ont prévenu qu'il ne fallait pas accumuler de réserves, les Tokyoïtes ont acheté un maximum de produits - nouilles, riz, produits alimentaires frais ou encore articles d'hygiène. Dans l'un des quartiers résidentiels de la ville, plus d'une dizaine de personnes patientaient devant une quincaillerie afin de pouvoir acheter du papier toilette. Une hausse des cas de contamination a été signalée cette semaine à Tokyo, avec un record quotidien de 47 nouveaux cas jeudi et un total de 259 cas confirmés. S'il ne s'agit pas d'un chiffre élevé pour une ville de près de 14 millions d'habitants, les experts ont prévenu qu'il y avait un risque de flambée des contaminations alors que l'origine de plus de la moitié des nouveaux cas d'infection n'a pu être retracée. Au niveau national, plus de 1.400 cas confirmés et 47 décès ont été répertoriés, sans compter ceux en lien avec le navire de croisière placé le mois dernier en quarantaine dans le port de Yokohama, à proximité de la capitale. Le gouvernement japonais a annoncé jeudi qu'il allait constituer un groupe de travail dédié au coronavirus, une étape nécessaire pour déclarer l'état d'urgence - une hypothèse que les autorités disent pour l'instant ne pas envisager. Aucune mesure stricte de confinement n'est en vigueur, et les rues de Tokyo sont moins désertées que ne le sont celles de nombre de villes européennes. Toutefois, plusieurs lignes de métro dans le centre de la capitale japonaise apparaissaient nettement moins bondées qu'habituellement aux heures de pointe. (Ju-min Park, Elaine Lies, Naomi Tajitsu, Tetsushi Kajimoto et David Dolan; version française Jean Terzian)

