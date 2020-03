Coronavirus: Interparfums prévoit un recul de 10% des ventes au 1er trimestre

Le groupe Interparfums a annoncé mardi que son chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait reculer de 10% sur un an en raison du coronavirus, mardi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

"Même si notre activité est limitée en Chine (2% du chiffre d'affaires 2019), l'épidémie du coronavirus devrait significativement impacter la distribution de nos produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient, notre production étant, elle, principalement concentrée sur la France et l'Europe", a indiqué Philippe Benacin, le PDG du créateur et exploitant français de parfums, cité dans un communiqué du groupe, mardi.

Cet effet, conjugué à un début d'année 2019 particulièrement dynamique en raison de plusieurs lancements de parfums, va faire que "le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'inscrira en retrait de 10% environ par rapport au premier trimestre 2019", a-t-il poursuivi.

Cependant, "cette situation ne modifie en rien notre stratégie et nos plans de lancements", a-t-il assuré, avec notamment le lancement de la première fragrance Kate Spade.

Le groupe n'a toutefois pas redonné d'objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'année en cours. Interparfums avait annoncé en novembre viser les 500 millions d'euros de ventes au total en 2020.

En 2019, Interparfums a enregistré une croissance solide (+6,4%), portée par les parfums Montblanc, à plus de 484 millions d'euros, avait-il dit en début d'année.

Le groupe a publié mardi un bénéfice net en hausse de 7% à 50,6 millions d'euros en 2019. Le bénéfice d'exploitation grimpe de 10% à 73,1 millions d'euros, pour une marge dépassant 15%, meilleure qu'attendu par le groupe.

Interparfums proposa à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 0,71 euro par action.

