Coronavirus : "il y aura une deuxième vague", prévient un membre du Conseil scientifique

"Il y aura une deuxième vague, pour nous cela ne fait aucun doute". Au micro de BFM TV , le Pr. Druais, membre du Conseil scientifique, organe qui conseille le gouvernement quant aux mesures à adopter face à la crise sanitaire, a tué le suspense quant à la possibilité d'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

S i elle est attendue "sur la période d'octobre à novembre", son évolution va dépendre des comportements des Français. La distanciation physique, les gestes barrières, devront être respectés encore plusieurs mois car "le virus circule toujours", a indiqué le médecin. "En fonction de nos attitudes, il peut apparaître et proliférer plus ou moins vite. Nous sommes les acteurs de la lutte contre le virus, et les comptables des résultats qu'il y aura à la sortie de l'été."

Reconfinement, hypothèse balayée

L'éventualité d'une deuxième vague est prise très au sérieux par le nouveau Premier ministre Jean Castex, qui a annoncé mercredi 8 juillet qu'il se rendrait en Guyane pour "préparer la France à une éventuelle deuxième vague" et "préserver, la vie, la vie économique, la vie sociale". Le nouveau pensionnaire de Matignon a également indiqué qu'en cas de deuxième vague, les méthodes changeraient. "Il n'y aura pas d'éventuel reconfinement comme celui du mois de mars. Un reconfinement aurait des conséquences terribles. Nous allons cibler."