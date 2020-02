Coronavirus : «Il ne faut pas céder à la psychose», assure l'entraîneur des épéistes chinois

Dans leur hôtel à Amposta (Espagne), une petite ville à égale distance de Barcelone et Valence, Hugues Obry et ses épéistes chinoises suivent de loin l'évolution du nouveau coronavirus.Parti de Pékin depuis le 11 décembre avec ses équipes féminine et masculine qu'il dirige depuis la fin des Jeux de Rio, le champion olympique 2004 par équipes, se soumet volontiers aux consignes en attendant des jours meilleurs.Dans quel état se trouve votre délégation ?HUGUES OBRY. Tout va bien, puisqu'elle a été diagnostiquée comme saine depuis notre dernier transit à Doha (Qatar), le week-end dernier. Cela a juste été un peu compliqué pour les garçons, qui sont repartis lundi à Pékin et qui sont actuellement en route pour Vancouver. On n'a pris aucun risque. Ils sont restés confinés dans notre centre d'entraînement et n'ont eu aucun contact avec les personnes restées sur place. Le but était de les faire repartir au plus vite. Je serai définitivement rassuré quand ils seront installés au Canada.Et les filles ?Aucun problème. À Amposta, nous sommes dans un endroit isolé où les gens nous connaissent et ne nous regardent pas bizarrement, contrairement à Doha, où il a fallu se montrer rassurant.Suivez-vous des mesures de sécurité ?Tout à fait. En dehors de l'hôtel, nous devons nous laver régulièrement les mains et porter des masques de protection. Nous en avons d'ailleurs acheté 500 à Doha pour en rapporter à Pékin, où ils deviennent difficiles à trouver. Tous les matins, il y a aussi prise de température. Pour finir, nous avons des médicaments pour renforcer le système immunitaire. Ce que le bureau général des sports chinois nous dit de faire, nous le faisons.Comment vivez-vous cette situation très particulière ?Le plus sereinement possible. C'est un peu plus dur pour les filles car elles se sentent éloignées de leur famille, même si elles peuvent communiquer. Chaque matin, au réveil, on se tient au courant ...