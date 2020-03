Coronavirus : il est "probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement"

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a averti, vendredi, que la période de confinement de quinze jours annoncée par Emmanuel Macron "pourra être prolongée". Elle estime aussi qu'"il faut durcir l'application des sanctions".

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye le 21 janvier 2020 à l'Assemblée nationale. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"C'est assez probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement", a répondu la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, interrogée sur le sujet vendredi 20 mars sur BFMTV et RMC .

"Nous savons que cette période (de quinze jours) est une période minimale pour commencer à freiner la propagation du virus , mais nous sommes aussi très conscients (...) que cette période pourra être prolongée", a-t-elle estimé. En revanche, la mise en place d'un couvre feu n'est "pour l'instant pas envisagée", a-t-elle affirmé.

Sibeth Ndiaye estime par ailleurs qu'"il faut durcir l'application des sanctions". "On adapte les mesures qu'on prend au comportement des gens (...) Moins les gens répondent aux règles de sorties, plus on est obligé de durcir les règles", regrette-t-elle.

Interrogée sur la possibilité de fermer les parcs et les forêts, elle répond : "C'est une décision qui revient aux maires et aux préfets. L'important est de regarder le comportement des gens. Si on a fermé les plages (...), c'est bien parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté à respecter les règles de confinement."