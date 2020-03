Coronavirus : Henri Tincq, mort d'un croyant

« Un dimanche de larmes ». Alors qu'il prononçait cette homélie lors de « sa » messe à Sainte-Marthe, relayant à notre monde en détresse les pleurs de tendresse de Jésus Christ, le pape François ignorait évidemment que quelques heures plus tard, ce dimanche de larmes, le covid-19 emporterait l'un des plus vifs observateurs du monde catholique. Le journaliste Henri Tincq est mort ce dimanche 29 mars au soir, à 74 ans, frappé lui aussi par le virus, et la nouvelle qui vient de nous parvenir saisit.

Il était tellement vivant Henri Tincq ! Journaliste précis et engagé, formé à l'école exigeante de La Croix, il fut, tel un pape, l'inamovible chroniqueur religieux Monde de 1985 à 2008, dégainant plus vite que son ombre des kilomètres de signes pour raconter les coulisses de l'Eglise, ciseler quelques portraits parfois acides, souvent justes, de ses serviteurs et décocher des analyses factuelles, pédagogiques et distantes. C'était une signature, Tincq, qui s'affichait très souvent à la une du quotidien du boulevard des Italiens, comme l'on disait alors, et faisait trembler parfois les colonnes du Bernin sur la place Saint-Pierre.

Lire le grand entretien que nous avait accordé Henri Tincq en 2018 : « Une partie de l'Église se droitise, voire s'extrême droitise »

Intrépide

« N'ayez pas peur ! » Comme André Frossard, du Figaro, Henri Tincq avait été lui

... Lire la suite sur LePoint.fr