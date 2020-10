Coronavirus : hausse des cas en Ehpad et chez les séniors, une augmentation des décès est à craindre

Le nombre de cas confirmés dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, a connu une très forte augmentation de 84% la semaine dernière.

(illustration) ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Le bilan dans la pandémie de coronavirus pourrait s'alourdir sérieusement dans les semaines à venir à cause de la hausse des contaminations chez les personnes âgées, notamment en Ehpad, selon les données hebdomadaires publiées vendredi 30 octobre. Le nombre de morts a d'ailleurs déjà "nettement augmenté" la semaine dernière.

"L'augmentation des nombres de cas de Covid-19 parmi les résidents des Ehpad fait craindre une augmentation des décès dans les prochaines semaines", a mis en garde l'agence sanitaire Santé publique France en présentant son point hebdomadaire. Durant la semaine du 19 au 25 octobre, le nombre de cas confirmés dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, a connu une très forte augmentation (+84% par rapport à la semaine précédente). Un mouvement particulièrement marqué en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le nombre de cas multiplié par 7 chez les plus de 65 ans

Ce constat de hausse concerne l'ensemble des personnes âgées de plus de 65 ans, mêmes celles qui ne vivent pas en Ehpad: l'agence sanitaire note en effet une "importante diffusion de l'épidémie" dans cette classe d'âge. "Par rapport à début septembre, le nombre de cas a été multiplié par sept chez les 65-74 ans et par huit chez les plus de 75 ans", a souligné Christine Campèse, médecin épidémiologiste à Santé publique France, lors d'un point de presse en ligne. De même, le nombre d'hospitalisations des plus de 65 ans a été multiplié par huit par rapport à début septembre et le nombre d'admissions en réanimation par sept.

Pour la semaine du 19 au 25 octobre, les hospitalisations des plus de 65 ans ont augmenté de 44% par rapport à la précédente. Le nombre de cas confirmés a bondi de 68% chez les 65-74 ans et de 89% chez les plus de 75 ans.

Autant d'indicateurs qui laissent craindre une hausse des morts dans les prochaines semaines, puisque les personnes âgées sont particulièrement susceptibles d'être gravement atteintes par la maladie. Ainsi, "92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans et plus".

Le nombre de morts en hausse "nette"

Dans la semaine du 19 au 25 octobre, 1.318 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans les hôpitaux et les établissement médicaux-sociaux (dont les Ehpad), contre 872 la semaine précédente, soit une "nette" hausse de 51% . Parmi ces 1.318 décès, l'augmentation est "particulièrement élevée" à l'hôpital (1.078 contre 672 la semaine précédente).

Le nombre de décès en établissements type Ehpad est lui aussi "en augmentation depuis début septembre". Même si les derniers chiffres ne sont pas encore consolidés, Santé publique France estime le nombre de décès à "29 par jour en moyenne en établissement". "Cela reste cependant bien inférieur à ce qui a été observé au moment du pic de l'épidémie en mars , avec un nombre de décès moyen en établissement qui allait jusqu'à 200 par jour", note l'agence sanitaire.

Plus largement, Santé publique France relève une "très forte augmentation de tous les indicateurs" toutes classes d'âge confondues.

Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 "a nettement augmenté" pour la semaine considérée, à 12.176 (contre 7.530 pour la précédente). Idem pour les admissions en réanimation, avec 1.816 contre 1.343.