Coronavirus: Gilead annonce des résultats positifs d'un grand essai de son médicament remdesivir

Le remdesivir est l'un des médicaments testés dans des essais cliniques sur les malades du Covid-19 ( POOL / Ulrich Perrey )

Le laboratoire américain Gilead a annoncé mercredi que son médicament remdesivir avait montré des résultats "positifs" chez des malades du Covid-19 dans le cadre d'un essai clinique contre placebo, très attendu et mené en partenariat avec les Instituts de santé américains (NIH).

"Gilead Sciences a connaissance de données positives émanant de l'étude conduite par l'Institut national des allergies et maladies infectieuses sur son médicament antiviral remdesivir pour le traitement du Covid-19", a indiqué la société, sans livrer plus de détails dans l'immédiat.

Les NIH ont indiqué ensuite à l'AFP qu'une "annonce" serait faite dans la journée de mercredi, probablement lors du briefing quotidien sur le coronavirus à la Maison Blanche.

Le grand essai clinique dont il est question compare le remdesivir à un placebo, et devait porter sur 800 malades du Covid-19 aux Etats-Unis.

De nombreux essais cliniques sont en cours dans le monde pour trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Le remdesivir, un médicament développé initialement contre Ebola mais jamais approuvé pour aucune maladie, est l'une des pistes, aux côtés d'autres antiviraux ou encore de l'hydroxychloroquine.

L'essai des NIH a été lancé le 21 février.

Les résultats d'un autre essai clinique sur le remdesivir, plus petit (237 malades) et mené en Chine, ont été prématurément publiés sur le site de l'OMS vendredi dernier, et montraient en revanche que le médicament n'avait pas montré d'efficacité pour améliorer l'état des patients. Cette étude n'a pas encore été publiée par une revue médicale.

Gilead a également rendu publics mercredi des résultats d'un essai clinique appelé SIMPLE, mené aux Etats-Unis, en Asie et en Europe, et qui visait à comparer deux différentes doses de remdesivir. Selon ces résultats-là, un traitement de cinq jours permettait d'améliorer l'état clinique des malades de la même manière qu'un traitement de dix jours.

ico/iba