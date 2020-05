Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Un foyer de contamination détecté en Dordogne Reuters • 09/05/2020 à 16:21









PARIS (Reuters) - Un foyer de contamination au nouveau coronavirus a été détecté dans un village de Dordogne à la suite d'un enterrement qui a eu lieu fin avril, a déclaré samedi le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. Lors d'une conférence de presse, il a précisé que 127 personnes ont été testées, soit "la totalité des personnes qui avaient été invitées à le faire", en lien avec cet enterrement qui a lieu dans le village d'Eglise-Neuve-de-Vergt. "Sur 103 résultats - les derniers résultats pour les personnes restantes seront connus ce soir - neuf sont positifs", a déclaré Michel Laforcade, ajoutant qu'il n'y avait aucun cas grave. La détection de ce foyer de contamination intervient moins de 48 heures avant le début du déconfinement national à partir du 11 mai. (Benoît Van Overstraeten, édité par Caroline Pailliez)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.