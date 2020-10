Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Macron annonce un couvre-feu entre 21h et 6h dans 9 métropoles Reuters • 14/10/2020 à 20:44









CORONAVIRUS/FRANCE: MACRON ANNONCE UN COUVRE-FEU ENTRE 21H ET 6H DANS 9 MÉTROPOLES PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 dans neuf métropoles, dont l'Ile-de-France, à partir de samedi pour quatre semaines, pour contrer l'épidémie liée au nouveau coronavirus. "Nous sommes dans cette deuxième vague", a dit le président sur TF1 et France 2. "Les contacts privés sont les contacts les plus dangereux", a-t-il expliqué. "Ce qu'on appelle le couvre-feu est un mesure qui est pertinente." Les métropoles concernées sont Paris et l'Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Les contrevenants seront punis d'une amende de 135 euros. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

