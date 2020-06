Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Le coût des mesures de soutien relevé à 136 milliards d'euros Reuters • 10/06/2020 à 13:49









CORONAVIRUS/FRANCE: LE COÛT DES MESURES DE SOUTIEN RELEVÉ À 136 MILLIARDS D'EUROS PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136 milliards d'euros contre 110 milliards d'euros mi-avril, dans le nouveau budget rectificatif présenté mercredi. "Près de 136 milliards d'euros sont désormais destinés au soutien à l'économie, à l'emploi, aux collectivités territoriales et aux plus précaires, contre 110 milliards d'euros prévus à la fin avril", peut-on lire dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Reflétant la brutalité du choc économique consécutif à la pandémie liée au nouveau coronavirus et l'effort financier mis en place pour tenter de l'amortir, ce nouveau budget confirme les prévisions déjà annoncées d'une contraction de 11% de l'économie française cette année et d'une dégradation des finances publiques, avec un déficit public attendu à 11,4% du produit intérieur brut (PIB) et une dette prévue à 120,9% du PIB. (Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Bertrand Boucey)

