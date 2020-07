Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: France et l'Allemagne surveillées pour une éventuelle quarantaine en Grande-Bretagne Reuters • 27/07/2020 à 08:58









CORONAVIRUS: FRANCE ET L'ALLEMAGNE SURVEILLÉES POUR UNE ÉVENTUELLE QUARANTAINE EN GRANDE-BRETAGNE LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique suit de près l'évolution de la situation sanitaire en Allemagne et en France ainsi que dans les destinations touristiques prisées des Britanniques, a déclaré lundi la secrétaire d'Etat britannique à la Santé, Helen Whately. "Nous devons continuer à surveiller la situation et je pense que c'est ce que la population attend de nous", a-t-elle déclaré sur Sky en réponse à une question sur l'éventualité d'appliquer une quarantaine aux voyageurs arrivant sur le territoire britannique en provenance de France ou d'Allemagne. "Si nous voyons les taux grimper dans un pays pour lequel aucune quarantaine n'est exigée à l'heure actuelle (...) nous devrons prendre des mesures parce que ne nous pouvons pas prendre le risque de voir le nouveau coronavirus se répandre à nouveau au Royaume-Uni", a-t-elle ajouté. Londres a brutalement rétabli depuis dimanche une quarantaine de deux semaines pour les voyageurs en provenance d'Espagne, une décision qui a déclenché la colère des touristes britanniques. (Guy Faulconbridge et Kate Holton ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

